CASALE CORTE CERRO - 27-08-2021 -- Presto al via nuovi lavori pubblici per mettere in sicurezza e rinnovare alcune zone di Casale Corte Cerro e delle frazioni.



“ Sì, dal mese di settembre abbiamo in programma alcuni importanti interventi -dichiara Gabriele Falcioni, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casale Corte Cerro-. Le principali opere riguarderanno la zona del parco giochi di Ramate e la messa in sicurezza di alcuni corsi d’acqua. Nello specifico nel parco giochi di Ramate verranno abbattute alcune barriere architettoniche ora presenti, ci sarà la sistemazione completa della pavimentazione, l'introduzione di nuovi giochi e la sostituzione di altri e in più provvederemo anche al rifacimento dell’illuminazione pubblica. Un intervento molto importante, questo, il cui valore si aggira sui 50.000 €. Poi ci dedicheremo alla messa in sicurezza del rio delle Quare, del rio di Mezzo e del rio Vallessa e questi interventi, sommati tra di loro, andranno a bilancio tra gli 80 e i 100.000 €. Questi lavori servono per prevenire potenziali situazioni qualora si dovessero verificare delle forti piogge come è capitato, ad esempio, a ottobre dell'anno scorso -specifica e conclude Falcioni-, è un'attenzione particolare quella che noi rivolgiamo alla prevenzione idrogeologica poiché ultimamente queste bombe d'acqua stanno dando parecchi problemi.”