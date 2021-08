OMEGNA - 28-08-2021 -- Proseguono gli appuntamenti per la festa di San Vito ad Omegna. Questo il programma di oggi, sabato 28 agosto.

S.Messa e Solenne Processione in onore di S.Vito Ore 20,30 in piazza Beltrami: S.Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, e concelebrata dai sacerdoti. Al termine solenne processione con il seguente percorso: Collegiata, P.za F.M. Beltrami, v. De Amicis, v.Manzoni, L.go Cobianchi, P.za XXIV Aprile, v.Cavallotti, P.za Beltrami, Collegiata.

Per il "Salotto di Diderot", alle ore 17 in piazza Beltrami, condotto dall'assessorealla Cultura Sara Rubinelli, "Arte e fede: bellezza del mondo e splendore divino". Relatore: Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara.

In serata, dopo la processione in centro, musica con D-Soul Trio. Per San Vito Bimbi: Ore 17.00 laboratorio con gli animatori del Parco della Fantasia ; a seguire... presentazione del libro “Questa zebra non è un asino” di e con Giorgio Scaramuzzino , attore e scrittore per ragazzi, direttore artistico del Teatro Ragazzi al Teatro Nazionale di Genova. Alle 21, cinema all'aperto.

Foto repertorio