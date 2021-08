ORTA SAN GIULIO - 28-08-2021 --L'associazione "Settembre Musicale di San Giulio" presenta il LXI “ Settembre musicale di San Giulio”, un’interessante proposta per vivere deliziosi momenti musicali nella splendida Sala “Eleonora Tallone” sull'Isola di San Giulio.

Il programma di questa manifestazione prevede quattro concerti, uno per ogni domenica del mese di settembre: si inizierà domenica 5 settembre con Clarissa Marino al violoncello ed Edoardo Momo al pianoforte che proporranno musiche di Shostakovich, De Falla, Bloch, Bartók; la domenica successiva Aurora Arcudi alla viola e Mattia Amato al pianoforte presenteranno musiche di Schumann e Kalliwoda; domenica 19 settembre Roberta Giorgio al pianoforte si esibirà con musiche di Chopin, Schubert, Scarlatti, Liszt, Albéniz e domenica 26 settembre, infine, Anita Costa al pianoforte proporrà musiche di Mendelssohn, Chopin, Debussy, Albéniz e Schubert.

La direzione artistica è di Sabrina Lanzi.

Tutti i concerti, ad ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid, inizieranno alle ore 16.30.

La prenotazione, causa numero limitato di posti, è obbligatoria e chi desidera prenotarsi può scrivere una mail oppure può usare il numero 370.3675217 per mandare messaggi Sms e WhatsApp.

Gli organizzatori ricordano che per i maggiori di anni 12 è necessario essere muniti di Green Pass.



