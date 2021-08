OMEGNA - 29-08-2021 -- Sono tanti i Comuni italiani che in questo frangente emergenziale stanno offrendo la propria disponibilità a ospitare le persone in fuga dall’Afghanistan tornato nelle mani dei talebani; anche il Vco ovviamente si è attivato e ha cominciato a far muovere la macchina della solidarietà volta ad aiutare chi sta vivendo una dolorosissima realtà fatta di crudeli violenze e diritti negati.

Il Comune di Omegna non è rimasto indifferente a questo dramma e per voce dell’assessore alle Politiche Sociali Sabrina Proserpio palesa come intende organizzarsi per dare il proprio supporto concreto alle tante persone che, in fuga dal regime talebano, sono alla disperata ricerca di aiuto.

r.a.