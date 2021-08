OMEGNA - 29-08-2021 -- Il Vescovo di Novara Mons. Franco Giulio Brambilla sabato 28 agosto è stato ospite ad Omegna in occasione della Festa di San Vito.

Nel pomeriggio è stato relatore del “Salotto di Diderot” trattando in maniera eccelsa l’argomento “Arte e fede: bellezza del mondo e splendore divino” e poi, di sera, ha presieduto la Santa Messa e la Solenne Processione in onore del giovane martire compatrono della città con la tradizionale benedizione del lago.

Abbiamo chiesto a Mons. Brambilla un saluto e un messaggio di luce e speranza per tutti gli omegnesi e per le tante persone che stanno vivendo Omegna in questi giorni di festa e lui, con la benevolenza che da sempre contraddistingue il suo ministero pastorale e la sua missione nella Chiesa, ci ha regalato un pensiero ricco di affetto.



r.a.