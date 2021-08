SAN MAURIZIO- 31-08-2021-- Ai nastri di partenza anche la nuova stagione sportiva: la quindicesima per San Maurizio Jacks, che arriva dopo un anno e mezzo non particolarmente facile con le attività praticamente ferme.

Il Summer Jacks Day Camp aveva già permesso di assaporare il ritorno a una semi normalità nel mese di luglio. Ora è tutto pronto per presentare i gruppi di minibasket nelle tre locations: Gozzano, Miasino e San Maurizio D’Opaglio. Una grande novità sarà il nuovo gruppo microbasket che si formerà ad Ameno.

Le parole del Presidente Fortis: “Speriamo che questa sia una stagione “normale” perché abbiamo bisogno, soprattutto i nostri bambini e le nostre bambine, di un graduale ritorno alla normalità. Stiamo crescendo e stiamo portando il minibasket su tutto il nostro territorio andando incontro alle esigenze delle famiglie e portando del sano sport in alcuni paesi dove siamo le uniche realtà sportive a far giocare dei bambini. Daremo a tanti l’opportunità di affacciarsi sul mondo dello sport e del basket e daremo loro l’opportunità di continuare da più grandi nei comuni con le strutture sportive più idonee. Abbiamo in programma anche altre iniziative con le associazioni del territorio per fare rete e avvicinare sempre più persone alla nostra realtà. Guardiamo al futuro con ottimismo, sapendo anche che finalmente abbiamo incontrato Amministrazioni comunali che ci sostengono come Gozzano, Miasino ed Ameno, oltre a realtà commerciali pronte ad aiutarci".

Le parole del Responsabile Minibasket Vincenzo: “Siamo pronti a ripartire alla grande! Sono 4 i gruppi minibasket ai nastri di partenza per i centri di San Maurizio e Gozzano. I gruppi Microbasket e pulcini si alleneranno solamente a Gozzano, mentre Aquilotti ed Esordienti si alleneranno sia a Gozzano che a San Maurizio. A Miasino sono pronti almeno due gruppi di Pulcini/Scoiattoli e Aquilotti, mentre proveremo ad approdare ad Ameno con un bellissimo gruppo microbasket in modo da dare continuità nel tempo ai bambini e alle bambine che faranno poi le scuole elementari a Miasino. Siamo pronti poi a portare il nostro minibasket anche in altri comuni con cui siamo già in contatto non appena sarà possibile! Uniamo il territorio e avviciniamo ogni anno sempre più bambini e bambine alla nostra Società. Inoltre sono già pronti e approvati i progetti scuola per tutto l’istituto San Giulio di San Maurizio e tutto l’istituto Pascoli di Gozzano. Abbiamo anche stretto rapporti con le associazioni del territorio e presenteremo in autunno alcune iniziative che vedranno protagoniste Gozzano, Ameno e Miasino. Ringrazio anche io le amministrazioni comunali di Gozzano, Miasino ed Ameno perché non è facile proporre tutto questo sul nostro territorio che manca però di strutture adeguate, loro ce la mettono tutta per avvicinare i bambini al mondo dello sport e ci hanno aiutato moltissimo in quest’ultimo anno sempre con grande disponibilità ed entusiasmo. Per chi volesse provare a giocare con noi, sono già pronte le date degli open day mentre il mese di settembre sarà totalmente gratis! Info e adesioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure 3291314009. Seguiteci anche su fb sulla pagina San Maurizio Jacks e su Instagram sanmaurizio.jacks”.

