OMEGNA - 31-08-2021 -- Sono state 120 le persone che tra sabato 28 e domenica 29 agosto si sono fatte somministrare il vaccino anti Covid-19 nel secondo e ultimo week end di “San Vito ti vaccina”, lo riferisce la dottoressa Adele Sacco.



Questa iniziativa, voluta dal Comitato San Vito e Asl VCO con la collaborazione della Casa della Salute di Omegna e della Protezione Civile, è stata attiva nei due week end della festa di San Vito (21-22 / 28-29 agosto) con un punto mobile Asl VCO allestito in piazza Mameli che ha offerto la possibilità di vaccinarsi, con accesso diretto senza prenotazione e a partire dai 12 anni di età, per tutti i residenti nella Regione Piemonte.

Soddisfatti i promotori dell’iniziativa: “Un ottimo risultato, una grande soddisfazione. Siamo riusciti a raggiungere tutte le fasce di età dai 12 ad un ultranovantenne e diversi ultrasessantenni oltre ad alcuni turisti piemontesi presenti alla festa. Il messaggio di lotta al covid attraverso la vaccinazione da parte di San Vito è stato perfettamente ricevuto dagli omegnesi e non solo.”



Ai circa 70 vaccini somministrati tra il 21 e il 22 agosto, quindi, si aggiungono i 120 dell’ultimo fine settimana appena trascorso; numeri significativi, questi, che palesano quanto l’iniziativa sia stata ben recepita dalla popolazione.



r.a.