GOZZANO – 31-08-2021-- Il gruppo consiliare di minoranza in Consiglio Comunale “Insieme per Gozzano” ha negli scorsi giorni indirizzato al Sindaco del comune cusiano Gianluca Godio una lettera per chiedere che renda disponibili le strutture municipali per ospitare alcuni profughi afghani fuggiti da Kabul dopo la conquista talebana. “Non dimentichiamoci che tra loro ci sono molti bambini anche piccolissimi – scrivono tra l’altro i rappresentanti delle opposizioni – Siamo convinti che il nostro comune non possa rimanere indifferente a tutto ciò e che sia nostro dovere dare una mano concreta a queste persone” (FAB)

