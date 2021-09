OMEGNA- 01-09-2021-- La cultura non si ferma e, sempre viva, vera e intesa come potente strumento di dialogo nonché di crescita personale e sociale, torna a Omegna con un appuntamento che nelle passate edizioni ha raccolto molti consensi, stiamo parlando di Agorà: la rassegna di cultura per la vita quotidiana ideata dall’assessore comunale Sara Rubinell, che quest’anno porta in città autori di rilievo internazionale sul tema “La Grammatica della Fantasia del XXI secolo”.

Si aprirà venerdì 3 settembre, alle 18, presso il Parco Pasquale Maulini, con un intervento di Vittorio Lingiardi la quarta edizione di questa manifestazione che, alle 21 sempre di venerdì 3 settembre, vedrà il gradito ritorno anche del Lama Michel Rinpoche, già ospite lo scorso anno de “Il Salotto di Diderot”.

Nella nuova edizione di questo festival di filosofia, realizzato con la partnership di Associazione degli Psicologi del VCO, la Società Filosofica Italiana del Verbano Cusio Ossola e con il Centro di Psicoterapia Psicodinamica “EricBerne”, anche i nomi illustri di Simone Regazzoni, Francesca R. Recchia Luciani, Massimo Donà, Matteo Saudino e Simone Zacchini.

Previsto per sabato 4 settembre, alle 17, un intervento degli studenti del Liceo Gobetti sulla Filosofia come materia scolastica, mentre alle 21 è atteso lo spettacolo “Ognuno è perfetto” di Michele Dotti.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, è necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed è altresì richiesta l’esibizione in loco del Green pass in corso di validità.

r.a.