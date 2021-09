OMEGNA - 02-09-2021 -- “E’ una notizia che mi è arrivata stamattina e sono molto soddisfatto perché si trattava di una riduzione di servizio importante nel campo dell'emergenza determinatasi automaticamente a metà luglio per le ferie dei medici e la carenza degli stessi. Da oggi, primo settembre, invece è stato ripristinato il servizio normale con medicalizzata 118 con medico presente in loco 24 ore su 24,presso i Volontari del Soccorso in via Bariselli ad Omegna.

Avevo scritto al responsabile del 118 Raviolo, all'assessore Icardi e per conoscenza al consigliere regionale Preioni di ripristinare il servizio ed ecco che sono stato esaudito e ascoltato. C'è una grande soddisfazione. Obiettivo raggiunto!”

Sono queste le parole con le quali il sindaco di Omegna Paolo Marchioni ha commentato ieri, mercoledì 1 settembre, la bella novità riguardante la sanità non solo della città di Omegna ma del territorio cusiano tutto che, per morfologia ed estensione, aveva assoluta necessità del ripristino di questo importante servizio salvavita.

r.a.