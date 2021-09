OMEGNA -02-09-2021 -- “Crusinallo: Il Paese e la sua Gente” è il titolo del nuovo racconto per immagini attraverso un secolo di vita della popolosa frazione omegnese. Un raccolta fotografica sui tanti avvenimenti e accadimenti che hanno affollato il secolo scorso e riassunti in un attento e filologico montaggio a cura di Dario Guidetti. La presentazione della raccolta, che si compone di 9 DVD inseriti in un apposito cofanetto, si terrà sabato 4 settembre alle 21 presso l’Oratorio San Luigi di Crusinallo. L’iniziativa andrà a favore dei lavori di manutenzione del campanile della chiesa parrocchiale di San Gaudenzio. Il progetto, che ha visto un’attenta e meticolosa ricerca di materiale d’epoca, è costituito da 9 DVD suddivisi per argomento:

video 1: Presentazione dell’opera

video 2: Il paese e le sue strade – I Matrimoni

video 3: Le Famiglie – I gruppi famigliari e parentali

video 4: Persone e Personaggi

video 5: Gruppi di Amici ....arrivano i nostri

video 6: Battesimi, Prime Comunioni, Cresime, Parrocchia, Oratorio, Virtus

video 7: La Scuola e gli Insegnanti

video 8: Coscritti e Militari – Il Lavoro

video 9: Lo Sport, Il Carnevale, Le Organizzazioni del Territorio, Gruppi Civili e Sociali

