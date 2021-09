OMEGNA -02-09-2021-- La notizia del ritorno ad Omegna dell’ambulanza medicalizzata del 118 24 ore su 24 ha immediatamente suscitato reazioni sia da parte dei cittadini sia da parte delle forze politiche.

Riportiamo qui di seguito il comunicato stampa di Mauro Empolesi e Lucia Camera, consiglieri comunali di “Omegna si cambia!”: “Da oggi, primo settembre, è tornata a Omegna l’ambulanza medicalizzata del 118 h. 24 dopo due mesi di assenza. Nonostante tutto e al di la del declassamento del servizio per tutta l’estate abbia colpito soltanto Omegna e Gattinara in tutto i Piemonte, è comunque una buona notizia.

Poi abbiamo letto il post “trionfale” del Sindaco Marchioni che annunciava il ritorno del 118, spacciandolo come il frutto di una sua richiesta accolta...E allora non sappiamo se ridere, sorride o far finta di niente; semplicemente perché in realtà era già tutto previsto ! Nel mese di giugno l’Assessore regionale Icardi, infatti comunicava al Consiglio regionale la decisione di declassare il servizio a Omegna per i mesi di luglio e agosto! Oggi è il primo settembre e quindi...tutto è andato come previsto, purtroppo.

Perché avremmo preferito che il nostro territorio non venisse penalizzato ancora una volta. Ma tant’è. Capiamo che il “nostro” Sindaco abbia bisogno di farsi notare e cercare di recuperare su alcuni temi, ma forse bisognerebbe essere un pizzico più attenti e intellettualmente onesti. Chiudiamo questa breve osservazione, rilanciando il messaggio che lo stesso Sindaco dedicò anche a noi all’indomani della riapertura del Punto di Primo Intervento, per la quale lui non ha voluto o potuto battersi fino in fondo, forse perché ci credeva poco, affermando tra l’altro che il PPI sarebbe servito a poco...“semmai solo per qualche punto di sutura...”. Allora ecco il messaggio: benissimo il ritorno del 118 h 24 a Omegna! Peace and Love a lui, a tutti e “a chi sogna di essere stato determinante in questo mini processo”...dove era tutto previsto!”

