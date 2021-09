LUCIAGO (ARMENO)- 02-09-2021-- Ricorrenza veramente importante quest’anno al Santuario della Madonna di Luciago, nel comune di Armeno. Cade infatti nel 2021 il cinquecentesimo anniversario della realizzazione dell’affresco del Cristo in Croce all’interno della Chiesa, sorta in origine per dar corso a un voto fatto dalla comunità a causa di una malattia che falcidiava il bestiame.

Sabato 4 alle 17 si inizierà con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Armeno, subito dopo si avvierà una Processione che sosterà in Piazza della Vittoria alle 18 per proseguire verso il Santuario dove alle 20.45 è prevista la deposizione della statua della Madonna. Domenica 5 invece apertura Solenne del Giubileo in occasione appunto dei 500 anni dell’affresco del Cristo in Croce.



Non mancheranno momenti di convivialità: sabato al termine della Marcia Mariana, come gli organizzatori hanno voluto chiamare la processione dalla Chiesa Parrocchiale al Santuario, è infatti previsto un Pasta Party nel tendone antistante il luogo di culto. Domenica invece dalle 12.00 saranno aperti gli stand gastronomici curati dai cuochi di Armeno, continuatori di una scuola famosa nel mondo. Nel menù taglieri misti, risotto coi funghi, polenta e spezzatino, formaggi e dolci. E’ obbligatoria la prenotazione entro le 10.30 ai numeri 348-3309277 oppure 333-6792727. (FAB)