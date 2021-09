LEGRO - 02-09--2021 -- Da venerdì 3 settembre per una settimana l''Accademia delle Arti" di Legro, il paese dei muri dipinti, organizza la vendita di un'intera collezione di CD, VHS, DVD, vinili ed intere enciclopedie della musica e del cinema. Dal classico, al sinfonico, dal pop al rock, dalla New Age al world music. Nonché una nutrita collezione di colonne sonore. Oltre 40.000 titoli per soddisfare i più esigenti collezionisti.

Lo scopo è quello di raccogliere fondi per sostenere l'attività dell'associazione che non percepisce contributi pubblici.

Per info e visite telefonare al 335 6509294.

Manuela Peroni Assandri

