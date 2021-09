AUZATE (GOZZANO) – 03-09-2021 -- Importante festa religiosa anche ad Auzate di Gozzano nel fine settimana. Si celebrerà infatti Santa Settimia martire, il cui corpo è conservato nella locale Chiesa. Si inizierà venerdì 3 alle 17 con una Santa Messa presieduta dal prevosto di Gozzano Don Enzo Sala presso la Parrocchiale di San Biagio, per proseguire sabato 4 con un'altra celebrazione liturgica questa volta alle 18. Domenica 5 la festa solenne della Santa alle 11, sempre a San Biagio, con il vicario pastorale Don Stefano Capittini. Alle 16.30 il canto dei Vespri, accompagnato dall’antico organo a canne, chiuderà la giornata. Non mancherà nemmeno una sottoscrizione a premi per sostenere la Parrocchia di Auzate, con estrazione dei biglietti vincenti al termine dei Vespri. (FAB)

