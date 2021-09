MOTTARONE -03-09-2021 -- Domenica 29 e lunedì 30 agosto si è svolto al Mottarone il “Lago d’Orta wine festival” evento che, dopo la sospensione del 2020, è tornato quest’anno, sempre organizzato dall’Unione Turistica Lago d’Orta, con la sua settima edizione.

La scelta di organizzare questa manifestazione al Mottarone non è stata ovviamente casuale: Oreste Primatesta -presidente dell’Unione Turistica Lago d’Orta- portando in vetta il suo evento ha voluto testimoniare vicinanza concreta al settore ricettivo che dopo il tragico incidente della funivia vive un periodo di crisi; serviva un segnale di unità, serviva un gesto concreto, serviva esserci e Oreste Primatesta con questa due giorni ha riacceso il Mottarone.

“Sul piazzale prospiciente l'arrivo della funivia e di fronte all'hotel Eden, abbiamo installato un grande tendone di oltre 150mq -dichiara Primatesta- Ho accettato l'invito degli operatori turistici del Mottarone, in primis Fabrizio Bertoletti, per dare un segnale forte per promuovere il rilancio del Mottarone. Numerose le cantine presenti allo stand, chi non ha potuto intervenire ha inviato dei vini per la degustazione che è stata effettuata con la vendita di ticket d'ingresso di solo 15 euro che comprendeva un bicchiere di cristallo per l’assaggio dei vini dell'alto Piemonte, dei formaggi d’alpeggio locali e del Gorgonzola del Consorzio di Novara. Sul piazzale era anche presente il caratteristico 'Le Camion di Bianca' per la vendita di prelibati hamburger. La vetta è stata presa d'assalto domenica da numerosi turisti anche stranieri; più tranquillo, invece, lunedì 30 quando nel primo pomeriggio è arrivato anche il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ho accolto assieme a numerose autorità politiche ed operatori turistici delle due Province.

Ho già ringraziato e ringrazio ancora tutti i presenti, gli espositori e, soprattutto, il Ministro del Turismo che ho invitato a visitare prima della fine della stagione turistica i laghi d'Orta e Maggiore; noi come Unione Turistica organizzeremo un importante convegno Pettenasco ad ottobre.”

r.a.