ORTA SAN GIULIO -03-09-2021 -- C’era anche il primo cittadino di Orta San Giulio Giorgio Angeleri ad accogliere Cristina (Kikki) Scazzosi di ritorno dalle Paralimpiadi di Tokyo. Kikki è arrivata a Orta San Giulio nella notte tra mercoledì e giovedì e ad attenderla, nella sempre suggestiva piazza Motta, una festa in suo onore con le persone che hanno sempre tifato per lei e che ora con orgoglio e soddisfazione possono riabbracciare Kikki e il suo grande risultato frutto di un impegno e di una tenacia costanti che hanno accompagnato il suo percorso, non sempre facile, in preparazione di questo grandioso evento.

“Un orgoglio per tutti noi -dichiara il sindaco Angeleri-, Kikki con forza di volontà e determinazione è riuscita a fare un'esperienza incredibile e ha saputo ben rappresentare il nostro amato lago d'Orta.”

r.a.

