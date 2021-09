GOZZANO – 05-09-2021 -- Opportunità lavorativa presso il Comune di Gozzano. L’Amministrazione ha infatti bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al livello C. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 30 settembre. La prova scritta si terrà alle ore 9 del 18 ottobre, mentre il 20 si procederà con gli orali, sempre alle 9.00 e sempre presso la sede comunale di Via Dante 85. Il bando integrale è scaricabile sul sito del Comune di Gozzano cui ci si può rivolgere per informazioni. (FAB)

