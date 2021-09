GOZZANO– 05-09-2021 -- Pur senza tutte le sue punte titolari il Varese vince e convince in terra cusiana, battendo il rinnovato Gozzano di Schettino per 1-0 grazie ad un gol di D’Orazio, abile a trafiggere in mischia, su corner, Vagge dopo 13’ di gioco. Il gol di D’Orazio giunge da un corner bel calciato da Pastori. Il Gozzano, con il nuovo mister Schettino e reduce dalla rinuncia alla Promozione in serie C e con la squadra completamente mutata, ci ha provato prima con Pici e poi con Villanova, il migliore dei suoi, con Trombini a respingere. Nella ripresa il Varese, con pochi giocatori in panchina, effettua solo due cambi non snaturando l’assetto tattico. Il Gozzano ci prova con Sangiorgio e Villanova, ma è sempre il Varese a fare buone cose. Come con l’intesa Minay-Pastore che porta quest’ultimo al tiro messo in corner da Montesano. Il Gozzano ci prova, ma i cambi sono tantissimi e non tutti assortiti. Minaj sfiora il 2-0 con un lob che il giovane Ulkaj mette in angolo. Varese che vince la sua prima gara disputata contro una compagine pari grado (anche il Gozzano era alla prima sfida con una consorella della D): Gozzano alla prima sconfitta stagionale e domenica sarà giù Coppa Italia, probabilmente con il derby contro il Borgosesia.

GOZZANO-CITTÀ DI VARESE 0-1

RETE: 18’ D’Orazio (V)



GOZZANO (4-4-2): Vagge (25’ st Ujkaj); Pici (1’ st Bane, 33′ st Italiano), Ciappellano (33′ st Guadagnoli), Montesano (25’ st Dalmasso), Renolfi; Sangiorgio (25’ st Scottu), Castelletto (25’ st Pennati), Gemelli (25′ st Paoluzzi), Faye (33′ st Numeroso); Villanova (15’ st Di Giovanni), Coccolo (39’ st Peradotto). A disp. Di Maira. All. Schettino.



CITTÀ DI VARESE (3-4-1-2): Trombini; Premoli, Mapelli, Parpinel; Foschiani (20′ st Monticone), Gazo, D’Orazio, Tosi; Pastore; Minaj (20’ st Aiolfi), Mamah. A disp. Priori, Battistella, Baggio Alessandro, Petrella, Baggio Leonardo. All. Rossi.



Arbitro: Rinolfi di Verbania



Note: sole, terreno buono, spettatori 100 circa. Angoli 5-2 per il Varese, nessun ammonito.

(M.R)