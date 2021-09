PETTENASCO -07-09-2021 -- Domenica 5 settembre a Pettenasco si è svolta la 13° traversata a nuoto “Un bacino per ADMO” organizzata dalla Canottieri Lago d’Orta.

Significativi i numeri che hanno caratterizzato questa edizione che, come ben specificato dagli organizzatori, è stata per tutti considerata un’occasione di ripresa e rinascita: 125 sono stati partecipanti alla frazione dei 2000 metri, 45 i partecipanti a quella dei 1000 metri e 15 sono stati gli under 14 che hanno partecipato alla “formula tutor” insieme alle persone che non volevano lasciare il lago e hanno fatto "defaticamento"; gli organizzatori segnalano anche la presenza di 15 disabili intellettivi relazionali della "Corona Ferrea" di Monza.

Tutti i risultati di questa traversata, manifestazione conclusiva del “Circuito Nobili dei Laghi 2021”, sono consultabili sul sito: https://anatreselvagge.wordpress.com/2021/01/03/traversata-pettenasco-2021/



“ Ai primi classificati sono stati consegnati i diplomi autografati dall’atleta ortese Kikki Scazzosi, recentemente rientrata dalle Paralimpiadi di Tokyo dove ha ottenuto il quinto posto con il suo “Quattro con PR3 MIX” e l’evento, oltre ad essere stato un bel momento di condivisione all’insegna dello sport nelle acque del lago d’Orta, è stato anche occasione di promozione del territorio con i migliori numeri delle ultime annate della rivista “Le Rive” e pubblicazioni sui Sacri Monti in ogni pacco gara oltre che con la premiazione dei gruppi più numerosi con i formaggi, i salumi e gli ortaggi del Mottarone e delle colline intorno al Lago -raccontano gli organizzatori-. Vogliamo dire il nostro sincero grazie ai volontari della CLd'O, della Pro Loco Pettenasco Nostra con i Giovani A-TEAM, della CRI di Borgomanero e di Arona (OPSA), dei Vigili del Fuoco di Borgomanero, del Gruppo Sub Novara Laghi, del Circolo Canoa Legrese, della Classe Haka e al Gruppo delle Anatre Selvagge essenziale nella gestione delle iscrizioni.



La manifestazione è stata altresì un’interessante occasione per la promozione dell’importante attività di ADMO nella ricerca di donatori di midollo osseo: “ ADMO è sempre felice di poter far passare il proprio messaggio attraverso eventi sportivi perchè lo sport è vita e la nostra missione è quella di dare speranze di vita alle persone che rischiano di vedersela scivolare via -specifica Augusto Quaretta, presidente di ADMO Cusio Verbano che ha presenziato all'evento di Pettenasco-. Ringrazio la Canottieri Lago d'Orta e Paolo Andreoli per averci dato spazio e visibilità. E' importante per noi riuscire a testimoniare il nostro impegno in situazioni anche belle e piacevoli, come una gara sportiva o un evento culturale, per ricordare che intorno a noi c'è chi lotta ogni giorno e che ha bisogno del nostro aiuto. Chi fa sport conosce benissimo cosa significa il sacrificio, la sofferenza e la determinazione per inseguire un traguardo e un obiettivo. Per questa ragione tra i nostri testimonial ci sono diversi personaggi legati allo sport. E per questo motivo sono convinto che atleti e concorrenti possano aiutarci a far passare e amplificare il nostro invito rivolto a tutti coloro tra i 18 e i 35 anni che potrebbero decidere di iscriversi ad ADMO. Per poter vincere la sfida più grande, quella per la vita, abbiamo bisogno di una grande squadra!"

