OMEGNA – 07-09-2021 -- Con l’assessorato alla cultura e turismo della Regione Piemonte il Comune di Omegna si è candidato alla “Bandiera Arancione”, un prestigioso riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell’entroterra italiano (massimo 15000 abitanti) che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. Secondo l’assessore comunale al turismo e all’ambiente Mattia Corbetta «Il team di esperti che ha visitato in forma anonima Omegna ha subito denotato alcuni punti meritevoli, come il sito visitomegna.it e l’estensione di orario alla domenica dell’Info Point Turistico, ma ha anche messo in luce le principali azioni da attivare per potenziare il nostro sistema di offerta turistica locale». Il piano di miglioramento – frutto dell’applicazione di un modello di analisi territoriale che prevede oltre 250 criteri di analisi focalizzati su accoglienza, ricettività e servizi complementari, attrazioni turistiche, sostenibilità ambientale e qualità delle località – ha evidenziato che Omegna deve lavorare sui cartelli e sulle indicazioni che segnalano le principali attrazioni, dando priorità alla ZTL nel centro storico. Tra le risorse da valorizzare gli esperti de Touring hanno segnalato il santuario della Madonna del Popolo e la chiesa di Santa Maria Assunta, ma anche il Museo Arti e Industria, giudicando negativamente l’impatto visivo di alcuni condomini e lo stato di manutenzione non ottimale di alcuni edifici sempre nel centro storico. «Da qui – evidenzia l’assessore Corbetta – evinciamo che il sopralluogo è avvenuto prima dell’istituzione estiva della ZTL voluta da questa Amministrazione. Risale inoltre allo scorso aprile il patrocinio del Comune concesso al progetto ColorOmegna per la riqualificazione delle facciate degli oltre settanta condomini affacciati sul golfo, mentre ricordo che la riqualificazione delle facciate degli edifici fatiscenti in centro storico e in periferia è stata incentivata economicamente dal sindaco Paolo Marchioni in linea con le indicazioni contenute nel Masterplan. Inoltre il Forum di Omegna, oggetto di un importante restyling grazie ai contributi di Fondazione Cariplo, ha acquistato proprio di recente una “luce” nuova e anche la ciminiera simbolo all’ingresso della città sarà presto ristrutturata e liberata dalle impalcature. Confidiamo, dunque, al prossimo appuntamento con gli esperti del Touring, di aver pronte le opportune segnalazioni delle attrazioni che, come nel caso del Museo dedicato a Gianni Rodari, avremo presto in città e di risolvere anche l’annosa questione dei parcheggi in centro storico, anch’essi di ostacolo allo sviluppo turistico sostenibile che stiamo perseguendo per Omegna».

Nessun Iframes