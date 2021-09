GOZZANO – 08-09-2021 -- Abbiamo intervistato Lorena Marietta, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Gozzano, per farci presentare l’iniziativa, dedicata ai libri, “Scrittori in Comune” che si svolgerà, divisa in cinque serate, tra il dieci settembre e l’otto di ottobre tra parco comunale e salone della Società Operai di Mutuo Soccorso e coinvolgerà noti giornalisti e scrittori quali Beppe Conti e Tony Capuozzo. Ricordiamo che per partecipare sarà necessario prenotare rivolgendosi alla Biblioteca ( Tel. 0332-955677) ed essere in possesso di green pass. (FAB)

Nessun Iframes