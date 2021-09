GOZZANO – 09-09-2021 – Torna l’appuntamento con lo street food a Gozzano. Annullata nel 2020 per via del covid la rassegna dedicata al cibo da strada sarà nuovamente in piazza nella cittadina cusiana sabato 11 e domenica 12. A cura della Pro Loco di Bugnate e col patrocinio del Comune gli organizzatori aspettano gozzanesi e non dalle 15 alle 23 del sabato e dalle 10 alle 23 della domenica in Piazza Matteotti. Grande attesa in paese per avere ancora l’occasione di gustare specialità che non vengono consumate abitualmente nelle nostre zone e anche per tornare ancora un passo verso la normalità dopo il lockdown. Necessario naturalmente il green pass. (FAB)

Nella foto l'edizione 2019 dello Street Food