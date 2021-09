OMEGNA -11-09-2021 -- Novità in vista per la ZTL a Omegna.

La polizia locale comunica che la giunta comunale, nella seduta di venerdì 10 settembre, ha disposto le seguenti modifiche agli orari della zona a traffico limitato, in vigore da lunedì 13 a giovedì 30 settembre; la chiusura sarà esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 2,00 di tutti i sabati e delle domeniche.

