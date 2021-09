POGNO – 11-09-2021-- Periodo molto ricco di iniziative culturali a Pogno e Gozzano. I due comuni, in collaborazione con le due biblioteche locali, la “Bauer” di Pogno e la “Mazzetti” di Gozzano, hanno organizzato una serata dedicata a Dante Alighieri in occasione del settecentesimo anniversario della morte. L’evento, moderno e interattivo, sarà curato da Andrea Longhi, direttore della sezione culturale del Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna e si terrà presso il Salone Polifunzionale di Pogno venerdì 17 alle ore 20.45 con prenotazione del posto presso e green pass obbligatori. Le richieste vanno indirizzate via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al numero telefonico 0322-955677 della Biblioteca di Gozzano. (FAB)

