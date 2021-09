GOZZANO – 12-09-2021 -- Si è svolta venerdì sera nella Sala consiliare del comune di Gozzano la presentazione del libro “Siamo tutti complottisti? di Danilo Sacco, già autore di “ La (dis)informazione ai tempi di internet”. Introdotto dall’assessore alla cultura Lorena Marietta e intervistato dal giornalista Daniele Godio, Sacco ha intrattenuto e sorpreso il pubblico presente illustrando come sia possibile condizionare il nostro modo di pensare soprattutto attraverso internet, come dimostrato dal fatto che oramai il 41% della raccolta pubblicitaria è veicolata da quel mezzo cha ha ampiamente superato la televisione, mentre carta stampata e radio ottengono ormai percentuali minime, al di sotto del 10%. Si trattava del primo incontro della rassegna “Scrittori in comune”. Prossimo appuntamento giovedì 16, quando sarà presentato il volume “Cronaca mia” curato da ben trentaquattro giornalisti novaresi. (FAB)

