GOZZANO -12-09-2021 -- Passa il primo turno di Coppa Italia il Gozzano al termine di un derby in tono dimesso e davanti a poco pubblico: le vicissitudini del Gozzano (che ha rinunciato alla C) e del Borgosesia (retrocesso e poi ripescato) si sono fatte sentire. I tifosi ultras del Gozzano hanno manifestato la propria protesta con due striscioni e uno sciopero del tifo durato 30’. In campo però di gioco se ne è visto poco e di emozioni ancora meno. Dopo 23’ di nulla, il Gozzano ottiene un rigore per un fallo inutile quanto ingenuo di Bernardo su Coccolo. Cozzari trasforma. Al 35’ un errore di un distratto Ciappellano, mette in movimento Marra, ma Montesano, il migliore del Gozzano, ci mette una pezza. Al 45’ Marra manda fuori di testa. Nella ripresa gara sulla stessa falsa riga. Al 15’ un errore di Gemelli mette in fuga Omoregbe, ma Vagge respinge con reattività. Perr vedere un’altra conclusione nello specchio della porta bisogna attendere il 25’: ci prova Renolfi, assorbe l’ex Gilli. Il Borgo non si rende mai pericoloso, dimostrando una pericolosa sterilità e una squadra che ha bisogno di rinforzi per cercare di ambire ad una tranquilla salvezza. Il Gozzano sfiora il 2-0 a 10’ dal termine con Montesano (alto di testa) e poi al 85’ con Di Maira (para Gilli con sicurezza). Domenica prossima esordio in casa per il Gozzano in casa con l’Imperia : pochi mesi fa proprio i cusiani festeggiavano con l’1-1 contro i Liguri la promozione poi abortita. Il Borgosesa giocherà a Chieri. Il Gozzano giocherà il secondo turno di coppa Italia il 22 settembre con il Novara. Sarà un sorteggio probabilmente a stabilire la sede del match. Il Novara ha vinto (3-0) il derby inedito con la RG Ticino.

GOZZANO : Vagge 6.5, Bane 6 (32’ st Pici ng), Ciappelano 6, Montesano 6,5, Renolfi 6, Cozzari 6 (20’st Di Maira 6), Gemelli 6, Sangiorgio 6.5 (12’st Scottu 6),Mastaj 6, Faye 6 (12’st Numeroso 6), Coccolo 6 (32’st Rao ng). All. Schettino 6



BORGOSESIA : Gilli 6, Martinbianco 6, Frana 5.5, Puka 6 (5’st Picozzi 6),; Monteleone 5.5, Salvestroni 6, Colombo 5.5 (5’st Areco 5.5), Bernardo 5 (15’st Carrara 5.5) , Omoebge 6, Gualtieri 5.5 (30’st Manfè ng), Marra 6. All. Lunardon 6



Arbitro: Rodigari di Bergamo 6.5



Note: sole, terreno buono, ammoniti Frana e Salvestroni, spettatori 150 circa. Contestazione da parte degli ultras di casa con due striscioni per la rinuncia alla serie C. Angoli 4-0 per il Gozzano.

Maurizio Robberto

