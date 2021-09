VCo- 12-09-2021--Gravellona FC è una squadra storica presente da ormai vent’anni sul territorio gravellonese. Nel corso degli anni ha cambiato diversi nomi ma la struttura societaria è rimasta sempre invariata. Quest’anno la società ha preso degli innesti nuovi in vista dell’inizio del campionato di CSI cacio a 7: Luca Fornara, Aliberti Alessandro, Willy di Santo e Davide Mendicino (portiere). Il mister Maurizio Pascale ci spiega che la preparazione atletica dei suoi ragazzi prosegue bene, anche se, non è da molto tempo che la squadra ha ripreso gli allenamenti. Ovvio che tutto il gruppo cercherà di fare del suo meglio e, se possibile, ce la metterà tutta per migliorare il buon risultato raggiunto l’anno scorso. Roberto, capitano della squadra, ci racconta che stanno facendo allenamenti pesanti mirati al raggiungimento degli obbiettivi minimi cioè i play-off; per implementare la preparazione in vista del campionato e soprattutto per avere un confronto diretto sul livello di preparazione, Gravellona FC ha intenzione di organizzare amichevoli con altre squadre.



Per ogni approfondimento, vi consiglio di guardare il video qui sotto (calci piazzati) e di guardare l’intervista integrale su https://www.youtube.com/channel/UCv7TwfnO7i1Pzh5Z5h4rqMw

Nel campo della scuola media di Gravellona, giocherà anche il Pedemonte FC, squadra profondamente cambiata nel corso di questi anni. Nella squadra è presente il veterano super-portiere Alessio Rinaldi, che con l’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto, sta cercando di creare un nuovo gruppo di giocatori.



In esclusiva per News24, Alessio ci racconta che il cammino fatto fin qui della squadra non è stato semplice, ma fortunatamente adesso il gruppo c’è, ed ha raggiunto una buona preparazione tecnica in vista dell’inizio del campionato. Forse, complici le quattro amichevoli già disputate con squadre blasonate (tra queste i pluricampioni provinciali del Modesto Domo e i neocampioni Esio), Pedemonte FC ha già le idee chiare sugli obiettivi a cui può puntare.

Se volete vedere per intero le dichiarazioni del Portiere Alessio Rinaldi questo è il link del canale: https://www.youtube.com/channel/UCv7TwfnO7i1Pzh5Z5h4rqMw

Emanuele Pellegrini