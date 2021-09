FABRIANO- 13-09-2021-- Esperienza indimenticabile quella vissuta dalla piccola atleta della Cusio Ginnastica Francesca Frosio di 10 anni, che la scorsa settimana ha partecipato ad una serie di allenamenti a Fabriano, in provincia di Ancona, presso la Società Faber Ginnastica Fabriano. È stata una grandissima soddisfazione per Cusio Ginnastica e per la ginnasta, perché la società marchigiana rappresenta l’élite assoluta dello sport, con 5 scudetti di fila vinti nel Campionato di serie A negli ultimi 5 anni. All’occasione di allenarsi sotto la supervisione dell’allenatrice Julieta Cantaluppi e del suo Staff, si è aggiunta la possibilità per la giovane atleta di condividere la pedana con atlete del calibro di Milena Baldassarri, fresca reduce dal sesto posto alle Olimpiadi di Tokyo e Sofia Raffaeli, astro nascente della ginnastica ritmica italiana e già vittoriosa in diverse gare di World Cup.

Per Francesca, che vive a Masera e si allena a Omegna, essere convocata da una società così importante nel panorama italiano e mondiale è stato il coronamento di un sogno, che premia la sua bravura ed il grande impegno. I meriti di questi successi sono anche delle allenatrici Monica Vaillant Paredes e Giada Scaramuzzi, che coadiuvate da Giulia Bricchi guidano con sapienza la squadra agonistica.