CASALE CORTE CERRO - 14-09-2021 -- I volontari della Caritas delle Parrocchie unite di Casale, Ramate e Montebuglio organizzano per sabato 18 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, una raccolta alimentare.

Al supermercato Tigros di Crusinallo sarà possibile, semplicemente facendo la spesa, sostenere concretamente chi non è in grado di provvedere adeguatamente al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia.

Con la pandemia purtroppo il numero delle persone in difficoltà è cresciuto e quindi ora è più che mai importante ascoltare la propria coscienza e promuovere il meraviglioso sentimento della carità che, soprattutto se condiviso, può davvero fare grandi cose.

Per completezza di informazione ricordiamo che la Caritas di Casale Corte Cerro ha la propria sede in via Roma 13 -al “Baitino”- ed è aperta tutti i mercoledì.

Nessun Iframes