GOZZANO – 15-09-2021 – Netta vittoria ai punti domenica sera a Castelletto Ticino per il pugile gozzanese Matteo Deiana. Il professionista cusiano ha superato sulla distanza delle otto riprese nei pesi mediomassimi il georgiano Giorgi Kandelaki, fighter esperto e valutato il quarto della sua nazione nella categoria dal sito specializzato Boxrec.com. Matteo tornava a combattere a casa dopo due importanti impegni all’estero, rispettivamente in Spagna e in Germania, dove si era misurato con ottimi pugili, l’irlandese Tony Browne e il tedesco Raphael Rogers.



“L’incontro è andato bene – ci spiega Deiana – abbiamo avuto la possibilità di provare nuove soluzioni tattiche e di affrontare gli otto round in vista del prossimo impegno che dovrebbe essere sulle dieci. La difficoltà principale che ho dovuto superare in questo incontro era psicologica: arrivavo da due verdetti discutibili nei due match internazionali. Verdetti che mi hanno deluso molto visto che ritengo non mi sia stata riconosciuta la vittoria per via del fatto che mi trovavo fuori casa e non perché avessi davvero perso. Ho dovuto quindi superare la delusione per combattere libero di testa, e i timori che potesse esserci ancora qualche problema con le giurie.” (FAB)

