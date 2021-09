OMEGNA - 16-09-2021 - Super vittoria in Suoercoppa della Paffoni di coach Marco Andreazza, che nel mercoledì sera verbanese supera 83 a 58 la Mamy Oleggio nel secondo derby consecutivo della stagione controllando nel punteggio dall'inizio alla fine. Planezio e compagni, ora, se la vedranno con Vigevano al PalaBattisti (data e orario da definire). In palio c’è un posto alla Final Eight di Lignano Sabbiadoro, impossibile mancare!

In avvio è Piazza a prendersi la scena, gli Squali riescono a tenere botta con i canestri di Riva e dopo un quarto è 20 a 17 per i rossoverdi. Dalla seconda frazione si amplia il gap tra le squadre: Bushati e Balanzoni si trovano con facilità, Neri segna con costanza e la difesa di squadra della Paffoni è solida; alla pausa lunga il tabellone luminoso recita 47 a 35 per i padroni di casa. Nel terzo quarto è Balanzoni show, con un paio di schiacciate, una super stoppata e tanti punti che fruttano l’allungo definitivo ai rossoverdi. Andreazza nel finale allunga le rotazioni dando spazio a tutti i ragazzi, positivo l’impatto di Balsa Jokic, che difende, corre e pesca con due buone letture i compagni liberi. Si chiude sull’83 a 58 il secondo turno di Supercoppa. Nel week end ultimo atto prima della possibile Final Eight.

Si giocherà al PalaBattisti, vi aspettiamo per ricreare quel clima che da troppo tempo era mancato!

Paffoni Fulgor Omegna - Mamy.eu Oleggio 83-58 (20-17, 27-18, 18-8, 18-15)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 28 (11/16, 0/0), Andrea Piazza 14 (4/5, 2/5), Matteo Neri 14 (3/3, 2/3), Duilio Birindelli 9 (4/7, 0/0), Marco Planezio 8 (2/5, 0/1), Franko Bushati 7 (2/6, 0/3), Vincenzo Taddeo 3 (1/2, 0/2), Matteo Santucci 0 (0/2, 0/3), Balsa Jokic 0 (0/0, 0/0), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/1), Edoardo Ramenghi 0 (0/0, 0/0), Danilo Spadoni 0 (0/0, 0/0).