OMEGNA - 16-09-2021 -- C’è tempo sino a martedì 21 settembre per iscriversi a “Scorci su tela”, ” il concorso nazionale di disegno e pittura estemporanea a cielo aperto che sabato 25 e domenica 26 settembre torna a Omegna con la sua seconda edizione.



Ancora qualche giorno di tempo, quindi, per iscriversi a questa significativa manifestazione che, nata nel 2020 da un’ idea di Mattia Corbetta -assessore al Turismo a Omegna, in collaborazione con Michela Mirici Cappa - architetto e insegnante d’arte, vuole promuovere e valorizzare Omegna attraverso l’arte.



Proprio in queste ore gli organizzatori rivelano un’interessante novità: “Quest’anno ad ogni partecipante sarà data l'occasione di far conoscere a un vasto pubblico la propria arte, tramite la possibilità di esporre presso la propria postazione quattro proprie opere",racconta contenta Michela Mirici Cappa.



Ecco, quindi, che la seconda edizione di questo evento si arricchisce e quest’anno offre agli artisti la possibilità di far conoscere ancora di più e meglio la propria arte; come sempre i partecipanti realizzeranno live le proprie opere prendendo posizione in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro di Omegna e ispirandosi a panorami, angoli caratteristici o momenti della quotidianità cittadina e in più, nella loro postazione ,potranno anche esporre alcune loro opere così Omegna si trasformerà in un’antologia pittorica, una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto tutta da vivere con uno spirito di meraviglia.

Le opere saranno giudicate da un’apposita giuria di esperti e anche da una giuria popolare, la cerimonia di premiazione avverrà domenica 26 settembre alle ore 18 sotto i portici del Municipio di Omegna, quest’anno è stata introdotta la novità del “premio social” e quindi anche i frequentatori dei social network potranno, dal 27 settembre al 3 ottobre, scegliere l’opera preferita.

La partecipazione al concorso ha un costo di 10 € e, come detto, c’è tempo sino al 21 settembre per iscriversi; in caso di condizioni meteo avverse l’evento sarà posticipato al fine settimana del 9 – 10 ottobre.

Il regolamento completo, la scheda di iscrizione, l’elenco delle postazioni e tutti gli aggiornamenti di questa manifestazione che, se ben compresa nella sua essenza, è sia artistica sia turistica, sono disponibili sul sito: www.visitomegna.it

r.a.

Nella fotografia di copertina Michela Mirici Cappa