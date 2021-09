OMEGNA - 17-09-2021 -- Il Centro di Formazione Artistica Arcademia di Omegna è prontissimo per una nuova stagione di corsi, laboratori e attività legate alla danza, al canto, alla musica, al teatro e al musical.

Nella storica sede sita in via Oddino Pietra 33, sabato 18 settembre dalle ore 15 è previsto l’Open Day per raccontare i contenuti dei corsi 2021/2022, conoscere gli insegnanti, assistere e partecipare ad alcune lezioni di prova e assaporare questa bella realtà la cui essenza è fatta di sogni e desideri che si realizzano in un bel clima di condivisione.



Interessante menzionare l’iniziativa denominata “Un nuovo inizio” con la quale Arcademia offre per settembre e per tutto il mese di ottobre ai bambini fino ai 12 anni la possibilità di frequentare gratuitamente tutti i corsi collettivi disponibili, sarà chiesta solo l’iscrizione (dovuta per ragioni assicurative), ma non sarà chiesta alcuna quota mensile e potranno provare e frequentare le attività di danza e recitazione senza limiti.

“Questo piccolo gesto è reso possibile grazie ad alcune iniziative che abbiamo messo in campo durante l’estate e quindi a risorse dell’associazione e soprattutto grazie al preziosissimo aiuto ricevuto dalla Fondazione Cariplo che lo scorso anno, con il bando Let’s Go!, ha inteso aiutare le associazioni del Terzo Settore colpite duramente dalla pandemia e alcune costrette alla resa -specificano da Arcademia-. Senza questo aiuto e contributo sarebbe stata ancora più dura. Al sostegno della Fondazione Cariplo si è aggiunto poi quello del Centro Servizi per il Territorio di Novara e del VCO che ci ha dato una mano per gestire la promozione della ripartenza. Avendo ricevuto un aiuto, abbiamo pensato di restituirlo in qualche modo e quindi di condividerlo con le famiglie...”



Sempre sabato 18 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, è in programma uno stage di danza contemporanea con due straordinari artisti internazionali: Rakesh Sukesh e Alicia Verdù Macian; questo stage è adatto a tutte le età e agli allievi di tutti i tipi di danza e il costo è di 25 euro per tre ore di lezione.



Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri telefonici 0323.883535 – 340.1704912 oppure si può scrivere una mail a

r.a.