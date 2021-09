OMEGNA - 18-09-2021 -- La cultura del dono ha indubbiamente un ruolo centrale nella vita di grandi e piccini e se alla scuola viene riconosciuto un ruolo propulsivo nello sviluppo della società di oggi e di domani non solo come luogo della didattica ma anche, e forse soprattutto, come luogo di crescita e sviluppo emotivo, morale etico e sociale, ecco che diventa importante fare in modo che gli studenti entrino in contatto con le realtà che sul territorio di occupano solidarietà e di attenzione al prossimo per far comprendere loro quanto sia importante fare proprio il messaggio del dono.



E’ di pochi giorni fa la notizia che l’Avis di Omegna ha consegnato le prime agende 2022 alle insegnanti della classe 2A della scuola elementare di Bagnella, una delle 14 in tutta Italia che hanno aderito grazie al sostegno di Avis Omegna all’iniziativa Rosso Sorriso che, ideata e condotta da Oreste Castagna, verrà presentata ufficialmente il 25 settembre in collegamento con il presidente nazionale Avis.

L’Avis di Omegna parteciperà all’incontro dedicato a questo importante progetto multimediale per la promozione della solidarietà e della cittadinanza attiva tra i più piccoli, collegandosi dal Forum.

Foto credits: sito Avis Omegna