GOZZANO – 19-09-2021--Tutta esaurita la sala consiglio del Comune di Gozzano sabato pomeriggio per il terzo degli incontri previsti dal programma di “Scrittori in Comune”: ospite d’eccezione il giornalista, scrittore e voce Rai del ciclismo Beppe Conti che ha presentato il suo ultimo libro “Dolomiti da Leggenda” fresco vincitore del premio Selezione Bancarella Sport. L’eclettico autore torinese ha intrattenuto il pubblico per oltre un’ora raccontando molti aneddoti sul ciclismo di una volta e rispondendo a tante domande anche sulle corse dei nostri giorni. Molto interesse ha destato la ricostruzione della drammatica vicenda di Pantani a Madonna di Campiglio in occasione della sua esclusione dal Giro per problemi con l’ematocrito. (FAB)

