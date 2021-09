ORTA SAN GIULIO - 19-09-2021 -- Da qualche giorno a Legro (frazione di Orta San Giulio) è arrivata la realtà aumentata e i famosi e tanto apprezzati muri dipinti parlano ai visitatori in una nuova lingua e offrono loro la possibilità di vivere un’esperienza multimediale decisamente interessante ed arricchente.

Grazie ad un QR Code, uno speciale codice capace di contenere migliaia di informazioni leggibili con uno smartphone, il paese dei muri dipinti è diventato ancora di più una realtà di interazione e lungo il percorso dei 65 dipinti nuove informazioni accolgono il visitatore.

“ L’idea è venuta per dare maggiori informazioni ai visitatori che spesso chiedono notizie sulle pellicole riprodotte -spiega Fabrizio Morea, presidente di Accademia delle Arti e del Muro Dipinto di Legro-; in alcuni casi troviamo i trailer, in altri il film completo oppure le musiche e anche una spiegazione con la trama… ”

Ecco, quindi, che i muri dipinti di Legro grazie a questa tecnologia dialogano ancora di più e meglio con i visitatori che, semplicemente inquadrando con lo smartphone i codici Qr inseriti sui pannelli realizzati dall’arch. Rita Ghisalberti che illustrano con una grafica tutta nuova “le vie del cinema”, ora possono entrare nel film rappresentato dal murale davanti si trovano.

“ Questo è solo un primo step -specifica Morea- verificheremo il risultato e lo implementeremo con altre informazioni.”

r.a.