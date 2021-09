GOZZANO -19-09-2021 --Il Gozzano spreca un tempo e gioca solo nella ripresa ed agguanta un pari che sta anche stretto, ma che è stato raccolto solo a 5’ dalla fine evitando la sconfitta. 1-1 con l’Imperia, squadra giovane e che la scorsa stagione con analogo risultato, aveva laureato il Gozzano promosso in C. Ora, con i cusiani che hanno rinunciato alla promozione, il team affidato a Schettino nel I tempo ha faticato. Poco gioco, poco movimento, rari tiri in porta. E così, dopo due conclusioni velleitarie di Cozzari e Di Maira, erano gli ospiti, guidati da un eccellente Coppola e da un determinato Giglio a mettere in difficoltà Vagge. Il portiere si salvava deviando su tiro a botta sicura di Giglio al 38’ e si ripeteva 3’ dopo su un tiro ben indirizzato di Cassata. Il Gozzano aveva l’occasione più ghiotta al 43’: azione personale di Sangiorgio che partiva dalla propria metà campo e seminava gli avversari prima di cedere la sfera a Castelletto che non riusciva a concludere. Al 45’ Imperia in vantaggio con il rigore realizzato da Giglio: Pici commetteva una ingenuità in area perdendo il pallone e poi sgambettava in area De Simone. Ripresa con il Gozzano che metteva le tende nella metà campo avversaria e giocava tutto il secondo tempo in modo garibaldino. Gli attacchi si susseguivano in modo tambureggiante. Il portiere ligure si distingueva per una serie di interventi. Al 58’ Canovi rischiava l’autogol, poi Di Maira mandava fuori. Al 78’ strepitoso intervento del n° 1 ligure che volava d’istinto a respingere un bolide di Pennati. Il fortino dell’Imperia però resisteva e con il passare dei minuti il Gozzano, pur accumulando corner su corner, rischiava la beffa. Il pari però arrivava a 5’ dalla fine; su calcio d’angolo il portiere ospite usciva a vuoto e nella susseguente mischia, Ciappellano, fino ad allora incerto in alcune occasione, trovava la zampata vincente per l’1-1. Mercoledì il Gozzano torna in campo. Al D’Albertas alle 17 è di scena il derby di Coppa Italia con il Novara.

GOZZANO-IMPERIA 1-1



GOZZANO: Vagge 7, Pici 5 (73’ Italiano 6), Ciappellano 6, Montesano 6.5, Renolfi 6.5; Castelletto 6, Sangiorgio 6.5 (85’ Scottu ng), Coccolo 5.5 (79’ Paoluzzi ng) Cozzari 6, Faye 5.5 (77’ Pennati 6), Di Maira 5.5 (77’ Mastai 5.5). All. Schettino 6



IMPERIA : Laringnola 6.5, Bacherioto 6 (66’ Comiotto 6) Castaldo 7, Pastore 6, Carletti 6,; DI Lauri 5.5, Giglio 7, Canovi 5.5, Coppola 6.5 (62’ Fazio 5.5) De Simone 6, Cassata 5.5 (75’ Mistretta ng). All. Cortellini 6



Arbitro: Nuzzo di Seregno 7



Reti: Giglio al 45’ rig; Ciappellano al 85’.



Note: sole, terreno allentato, ammoniti: Canovi, Di Lauri, Carletti,. Ciappellano. Angoli 11-1 per il Gozzano, Recupero 0’ e 5’, spettatori 150 circa.

(M.R)

