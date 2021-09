GOZZANO – 21-09-2021-- Ancora un appuntamento a Gozzano nell’ambito degli eventi organizzati in quanto Comune Europeo dello Sport. Un titolo che la cittadina cusiana aveva ottenuto per il 2020, ma che per via del covid che ha bloccato quasi ogni manifestazione le è stato confermato anche per l’anno in corso. Sabato 25 presso l’oratorio Don Bertoli si terrà infatti una Festa dello Sport, dove sarà possibile per tutti coloro che vorranno partecipare conoscere le società della zona e provare varie discipline. Nella videointervista ci racconta tutto l’assessore allo sport Francesca Tucciariello. (FAB)

Nessun Iframes