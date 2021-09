COURMAYEUR -21-09-2021 -- Non si è ancora spenta l’eco emozionale attorno a Max Valsesia che nei giorni scorsi ha partecipato al Tor des Géants, gara di trail lunga e complessa che nella sua unicità rappresenta per gli appassionati di questa disciplina un vero e proprio sogno.

“ Il mio motto? Non avere paura...parti con tutto te stesso!”

Sono queste le prime parole che Max ci scrive per commentare la sua partecipazione a questa competizione che per lui si è conclusa con una bellissima 47 posizione assoluta: “ Il Tor è per tutti e per nessuno, quando pensi che il tuo viaggio stia per finire...ecco che se hai avuto rispetto del tuo fisico vieni catapultato in un vortice d'emozioni che solo i quattro giganti ( Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso) ti sanno omaggiare. Il Tor e composto da quattro gare -spiga Valsesia- : Tor de Glacier-400km, Tor 330km,Tot Dret-130km e Col du Makatra-30km; nella mia gara (Tor 330km) c’erano 700 partecipanti, io sono arrivato 47 assoluto ma la vittoria più importante è stata a Courmayeur all'arrivo…”.

I social sono letteralmente impazziti nei giorni scorsi: “Complimenti, immenso, sensazionale, grande Max…”

E’ proprio così, con tanto affetto, stima e orgoglio, che tanti amici hanno festeggiato il loro piccolo grande uomo che ha compiuto una meravigliosa impresa portando con sé al Tor anche il suo amato Mottarone.

r.a.