PETTENASCO - 22-09-2021 -- Nuovo successo per il pettenaschese Riccardo Peretti che domenica 19 settembre ha vinto in singolo ai Campionati Italiani di Società a Candia.

La Canottieri Gavirate si è laureata campione d’Italia in quattro specialità: otto femminile under 17, doppio e due senza maschili over 17 e singolo e proprio in quest’ultima specialità ha brillato, bellissimo, Riccardo Peretti.

“ Il Campionato Italiano di Società è inferiore come importanza rispetto al Campionato Italiano, titolo anch'esso che ho conquistato quest'anno -dichiara Riccardo Peretti- . A questa gara non possono partecipare gli olimpionici e chi ha partecipato ai mondiali ed agli europei. Ora partirò per Sabaudia sino a fine mese perché convocato per un raduno valutativo con la nazionale…”.

r.a.

Foto repertorio