OMEGNA –22-09-2021 -- L’amministrazione comunale di Omegna plaude la passione che ha portato l’associazione “Fra il cuore e la mente”, i volontari del Comitato Madonna del Popolo e gli Alpini a svolgere importanti lavori di recupero nell’omonima piazza, che sta recuperando tutta la sua centralità, grazie all’impegno fattivo dei residenti: dalla storica La Pila, nella quale l’acqua è tornata a sgorgare, alla trasformazione dello spazio rimasto orfano de “Al pianton”, abbattuto nel 2017 per motivi di sicurezza, e trasformato con maestria in opera d’arte dallo scultore Mario Vecchi, con la collaborazione delle artiste Carla Bonechi e Daniela Zanoni. Insomma, questo spazio a lato dell’amato santuario mariano della città è risorto oggi a nuova vita, e attende soltanto che le omegnesi e gli omegnesi se ne riapproprino, per gioire insieme degli abbellimenti apportati grazie all’impegno concreto di associazioni come “Fra il cuore e la mente”, AKB e i “Lupi” di Omegna Centro, senza tralasciare l’utile contributo offerto da imprenditori e da singoli cittadini. «Dalla fontana alle sculture lignee, dal muro di sostegno rimesso a nuovo al parcheggio con cordoli di serizzo, dai manufatti realizzati pensando ai più piccoli alle panchine senza le quali una piazza non potrebbe dirsi un punto di incontro, questo luogo sta finalmente tornando alla vita grazie anche all’interessamento dell’amministrazione comunale e delle tante persone che, in associazione e non, si sono impegnate per raggiungere questo risultato» è il commento di Gianni Alberganti, presidente dell’associazione “Fra il cuore e la mente”. «Plaudo con profonda gratitudine manifestazioni di cura e di affetto per il bene comune come quella che ho davanti agli occhi e nel cuore oggi – è la risposta dell’assessore alla cultura Sara Rubinelli. Il comitato, le associazioni e i singoli cittadini che hanno contribuito a realizzare tutto questo sono il segno tangibile di cosa significa essere una comunità».

