GOZZANO - 22-09-2021 --Il Novara avanza in coppa grazie ai rigori (uno segnato , uno fallito di Gonzales), ma il Gozzano recrimina perché sull’0-1 ci sono stati ben due episodi dubbi in area azzurra. Gara monotona nel I tempo, più vivace nella ripresa quando il Gozzano, come era avvenuto con l’Imperia, ha fatto vedere le cose migliori. Cusiani peraltro penalizzati dai gravi errori del giovanissimo Italiano, autore di entrambi i falli da rigore sull’astuto Gonzales e dalla perdita di ben tre giocatori in difesa per infortunio che ne mettono a rischio la presenza ad Asti. Primo tempo avaro di gioco con squadre a fronteggiarsi a centrocampo con compagini imbottite di seconde linee. Gonzales prova a sorprendere Ukjai con un tiro da metà campo all’8, ma la palla va sul fondo. Al 14’ si vede il Gozzano con un tentativo velleitario di Mastj. Al 33’ Pereira fa tutto da solo , il portiere di casa respinge, la palla va a Gonzales atterrato ingenuamente da Italiano nella stessa zona dove Pici aveva commesso il rigore contro l’Imperia. L’argentino va al tiro, ma calcia fuori. Nel II tempo la gara è un po’ più vivace. Il Gozzano cerca maggiormente l’azione manovrata, ma è Pereira ad impegnare il portiere di casa. Al 20’ il secondo rigore. lancio di Amoabeng che serve Gonzalez: anche stavolta l’irruento e giovanissimo Italiano frana sull’attaccante che stavolta dagli 11 metri non sbaglia. Il Gozzano non ci sta. Prima reclama per un mani di un difensore in barriera su tiro di Coccolo, poi lo stesso attaccante ex Casale va a terra, tra le grandi proteste dei locali. La partita si chiude, quando Gonzales, con i cusiani tutti in avanti, ruba palla nella propria metà campo e vola verso l’area avversaria concedendo poi il gol al compagno di reparto Vuthaj. Domenica il Novara sarà di scena a Borgosesia in un derby che torna dopo la stagione dei granata in C (le gare finirono in parità 2-2 e 0-0) il Gozzano sarà ad Asti. Per la Coppa se ne riparlerà il 3 novembre.

GOZZANO-NOVARA 0-2



Marcatori: 21’st Gonzalez su rigore, 38’Vuthaj



Gozzano (4-2-3-1): Ujkaj 6; Di Giovanni 6 (25’Renolfi ng, 37’Bane 6), Dalmasso 6 (1’st Faye 5.5), Montesano 6.5, Italiano 4.5 (30’st Sangiorgio ng); Gemelli 5.5, Pennati 5.5; Coccolo 6, Villanova 6, Rao 6; Mastaj 5 (18’st Di Maira 5.5). A disposizione: Vagge, Scottu, Castelletto, Faye, Paoluzzi, Di Maira. All. Schettino: 6



Novara (3-5-2): Spadini 6; Bonaccorsi 6, Benassi 6.5, Amoabeng 6 (39’st Strumbo ng); Capone 5.5 (9’st Muhaxheri 6), Tentoni 6, Pugliese 5.5 (9’st Capone), Di Masi 6.5 (33’st Bergamelli ng), Pagliai 6; Gonzalez 7, Pereira 7 (16’st Vuthaj 6). A disposizione: Raspa, Agostinone, Paglino, Ferla. All. Marchionni: 6.5



Arbitro: Di Reda di Molfetta: 5.5



Note: giornata di sole, terreno buono, corner 5-5. Ammoniti Dalmasso, Coccolo e Rao per il Gozzano, Benassi per il Novara. Spettatori 250 circa. Gonzales ha fallito un rigore al 34’ pt.

Maurizio Robberto

Videointerviste raccolte da Francesco Beltrami