CHAMBERY- 23-09-2021-- Weekend di gare in Francia per Cusio Ginnastica impegnata sabato 25 settembre nel 6’ Torneo dei Duchi di Savoia organizzato da AEB Gym di Chambery, capoluogo del dipartimento della Savoia. Il torneo di Ginnastica ritmica è aperto alle società francesi e a società straniere. Sette le atlete in partenza per la Francia: Ludovica Aresi, Francesca Frosio, Simona Biriuc, Gaia Piazza, Arianna Testori, Margherita Vigna e Amelia Boretti, di soli 7 anni, al suo esordio assoluto su una pedana di gara.