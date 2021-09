GOZZANO – 24 -09-2021 --E’ stato presentato in Comune a Gozzano il progetto Grand Tour del lago d’Orta, il nuovo cammino escursionistico, culturale ed enogastronomico che abbraccia l'intero lago e il suo comprensorio, promosso da Sportway ed Ecomuseo. Erano presenti i sindaci e gli assessori delle località interessate dal primo tratto di cammino. In tutto sono 115 i chilometri di sentieri che lo compongono, suddivisi in 5 itinerari per scoprire la natura, la storia e i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua più romantico d'Italia; 20 Comuni da attraversare da una sponda all'altra e 3.290 m di dislivello complessivo del percorso, per la tracciatura del quale sono già stati coinvolti oltre 150 volontari. Ecco le prossime iniziative previste nel quadro del Grand Tour: il 26 settembre ci sarà una passeggiata dedicata ai soci dei CAI Piemonte; il 10 ottobre Nordic Walking insieme a Discovery Alto Piemonte. Seguiranno il 24 ottobre una tappa per i più allenati con runner e un trainer d'eccezione di cui sarà svelato il nome all’ultimo momento, e, infine, il 31 ottobre una tappa che vedrà per protagonista la fotografia con il professionista delle immagini Alex Chichi per scoprire il territorio nel periodo magico del foliage. (FAB)

