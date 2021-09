Nessun Iframes

GOZZANO 26-09-2021-- Si è svolta sabato 25 settembre al campo sportivo dell’oratorio Don Bertoli la Festa dello Sport di Gozzano. Un terreno storico per il paese visto che fino agli anni Cinquanta vi giocava addirittura la squadra di calcio del comune cusiano come ci ha raccontato Giancarlo Fieno, classe 1942 e testimone oculare nel 1956/57 della vittoria dei rossoblù nel campionato di Prima Divisione Piemontese. Tutte le associazioni sportive della cittadina e diverse anche dai paesi vicini hanno allestito il loro stand e presentato le attività. La Festa, compresa nel programma di Gozzano Comune Europeo dello Sport 2020, e 2021 per via della conferma del titolo per un secondo anno a causa del covid, è stata aperta poco dopo le 14 del Vice Sindaco Libera Ricci e dall’assessore allo sport Francesca Tucciariello con brevi interventi e il taglio del nastro tricolore. Subito dopo la banda, il Corpo Musicale martinetti, ha eseguito l’Inno di Mameli e i vari rappresentanti delle società hanno sfilato tra gli applausi attorno al prato dell’impianto. Dalle 15 le esibizioni degli atleti. Nelle foto e nei video che seguono una sintesi per immagini della manifestazione. (FAB).

