AMENO – 26-09-2021 – Sono tanti gli eventi organizzati per il festival celtico “Claddagh fest” che è in corso nel parco neogotico e nelle vie del centro storico di Ameno, piccolo paese alle pendici del lago d’Orta che per questo fine settimana sta vedendo il passaggio di moltissime persone.

Gli eventi sono iniziati venerdì pomeriggio con i mercatini che continueranno per tutta la giornata di domenica. In serata c’è stato il molto gradito concerto della Irish band dei Folkamiseria. Sabato 25, è stata una giornata intensa con laboratori, conferenze, corsi e tanto divertimento per i più piccoli. La serata, che è iniziata con uno spettacolo di danze irlandesi è stata disturbata dalla pioggia che purtroppo ha fatto ritirare un po’ degli intervenuti. Domenica, meteo permettendo, si prosegue con il programma che si chiuderà alle 22.



Il programma aggiornato è possibile consultarlo sul sito www.claddaghfest.com.

