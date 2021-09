Nessun Iframes

ASTI – 26-09-2021-- Arriva ancora un pareggio per il Gozzano nella seconda giornata del campionato di Serie D. Questa volta i cusiani sono stati fermati sullo 0-0 in trasferta dall’Asti, che già una settimana fa aveva frenato la partenza del Novara al Piola. La miglior occasione per il Gozzano al minuto 15 del primo tempo quando i rossoblù hanno fallito un rigore: Venneri stende Coccolo in area ma Di Maira ha calciato alto sopra la traversa. Nel finale della frazione il Gozzano va vicino al gol con un tiro dalla distanza parato da Brustolin. Nel secondo tempo la prima occasione è ancora per i cusiani con lo scatenato Coccolo che sfiora il palo con un tiro dal limite al 10′. Sei minuti e si fa pericoloso l’Asti con un doppio tentativo di Binello respinto dal portiere. Al 31′ bella azione del Gozzano conclusa in acrobazia dal centravanti Di Maira, ma Brustolin devia in angolo. Nel finale entrambe le squadre risentono del campo pesantissimo e la partita si chiude sullo 0-0 dopo 4 minuti di recupero. Prossimo impegno per la squadra di Schettino al D’Albertas col Ligorna primo in classifica a punteggio pieno dopo aver superato oggi 2-0 il Saluzzo. La società del Presidente Leonardi ha comunicato che la partita sarà anticipata a sabato 2 ottobre alle ore 15



Asti-Gozzano 0-0



Asti: Brustolin, Vergnano, Ciletta, Toma (10° st Masoello Perlino), Picone, Venneri, Rosset (38° st Papa), Taddei, Virdis (22° st Acosta), Binello, Piana. A disposizione: Zeggio, Plado, Colonna, Carlone, Pezziardi, Trevisiol. All. Montanarelli



Gozzano: Uikaj, Pici, Bane, Gemelli (10° st Pennati), Ciappellano, Montesano, Coccolo (28°st Paoluzzi), Castelletto, Di Maira, Cozzari (19° st Villanova), Sangiorgio. A disposizione: Vagge, Italiano, Numeroso, Scottu, Rao, Mastaj. Allenatore: Schettino



Arbitro: Andrea Valentini



Assistenti: Matteo della Monica, Gianluca Pampaloni.



Ammoniti: Toma, Venneri (A) Ciappellano (G)

Foto repertorio