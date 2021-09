Nessun Iframes

CHAMBERY- 27-09-2021-- Ottimi risultati per Cusio Ginnastica impegnata sabato 25 settembre, in Francia, nel 6° Torneo dei Duchi di Savoia, organizzato da AEB Gym di Chambery, capoluogo del dipartimento della Savoia. Il torneo di Ginnastica ritmica aperto a società francesi e a società straniere ha visto la partecipazione di diverse società francesi e 2 società italiane, in gara più di cento ginnaste. Per Cusio Ginnastica sette le atlete a scendere in pedana: Amelia Boretti, di soli 7 anni, al suo esordio assoluto su una pedana di gara, conquista la medaglia d’oro con un esercizio al corpo libero, nel livello C di gara.

Oro al corpo libero, sempre nel livello C, per Ludovica Aresi, classe 2013, e per Gaia Piazza classe 2012, impegnata in un esercizio alla palla.

Simona Biriuc, classe 2012 e Francesca Frosio, 2011, impegnate nel livello B di gara e in 2 esercizi, al corpo libero e alla palla, conquistano rispettivamente una medaglia d’oro e una d’argento.

Arianna Testori e Margherita Vigna, entrambe del 2009, in gara nel livello più alto e con esercizi e attrezzi nuovi concludono rispettivamente sesta e settima. I complimenti della società allo staff tecnico guidato da Monica Vaillant Paredes con Giada Scaramuzzi e Giulia Bricchi, che hanno avuto modo di portare in gara per la prima volta i nuovi esercizi confrontandosi con una realtà nuova e di alto livello.