ARMENO - 27-09-2021 -- Una giovanedi circa 16 anni è stata trasferita in elisoccorso all'Aou di Novara, dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 27 settembre ad Armeno sulla sp42. Secondo le prime informazioni la ragazza mentre si trovava a bordo di una moto, si è scontrata con un trattore. Per le sue condizioni molto gravi è stato necessario il trasferimento in elisoccorso.

Nessun Iframes